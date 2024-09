Maria Ibba nuova direttrice di Laore

CAGLIARI – Nel corso della seduta svoltasi questa mattina, l’Esecutivo ha deliberato la nomina del Direttore generale dell’Agenzia per l’attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e per lo sviluppo rurale (LAORE Sardegna). La procedura utilizzata segue le disposizioni della legge regionale del 2006 e prevede che il Direttore Generale sia selezionato tramite una procedura di acquisizione di manifestazione d’interesse. Sono state ricevute 37 domande e, dopo una valutazione attenta dei curricula, è stata scelta la Dott.ssa Maria Ibba.

La durata dell’incarico è fissata a tre anni, dopo la verifica dei requisiti da parte della Direzione Generale dell’Agricoltura.