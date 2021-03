Isola arancione, interrogazione a Roma

ROMA – “Abbiamo presentato un’interrogazione al ministro Speranza perché chiarisca con la massima urgenza le motivazioni che hanno costretto la nostra isola alla zona arancione. Abbiamo evidenziato come, a differenza di altre regioni ancora alla ricerca di un’uniformità di metodo e di azione nel contrasto alla pandemia, la Regione Sardegna ed il suo presidente Christian Solinas hanno, già dal dicembre del 2020, promosso un atteggiamento di ricerca proattiva dei possibili portatori asintomatici del virus, con la campagna “Sardi e Sicuri”. Così i senatori sardisti della Lega Carlo Doria e Lina Lunesu, autori dell’interrogazione riguardo le decisioni del Ministro Speranza.

“Un grande sforzo a tutt’oggi non compreso, che ha obbligato migliaia di attività commerciali e di imprenditori a richiudere dopo aver faticosamente lavorato nel rispetto delle indicazioni sanitaria, adeguando i loro esercizi. Non chiediamo sconti o scorciatoie, ma solo il riconoscimento della realtà, soprattutto di quella epidemiologica, la quale dice che la Sardegna merita rispetto, ascolto e non algoritmi o fredde valutazioni”.