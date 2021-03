Davide Casu, concerts a l’illa de Menorca sota l’ala de Barnasants

L’ALGUER – És estat un any difícil pels artistes i operadors de la cultura, però Plataforma

per la Llengua i lo Festival de cançó Barnasants no deixen de treballar a favor de la música en

català. Lo cantant alguerés Davide Casu té en programa dos concerts que tengueran lloc a l’illa de

Menorca, a Ciutadella i a Maó.

Los apuntaments són dissabte 27 de març 2021 a les 19.00 a l’Auditori de l’IES J. Maria Quadrado

de Ciutadella i lo dia següent, 28 de març a les 19.00 a la Sala d’Audiències d’Es Claustre de Maó.

Davide Casu és jove i té ja una carrera musical important, amb premis prestigiosos com lo premi

Mario Cervo (2017) i los reconeixements per la millor música i lo millor text als Premis Andrea

Parodi 2015. Ha vivit en diversos lloc a Itàlia (Torí), Catalunya (Girona) i a Madrid i lego és tornat a

l’Alguer on ha produït Costa Oest a Llevant (2019) lo sou primer disc integralment en català. A part

de la música se dedica també a l’escriptura i a la pintura.

És considerat la nova promesa de la música en català de l’Alguer i ha ja trepitjat los escenaris amb

concerts a Girona, València, Sabadell.

Les entrades se poden comprar en línia a la pàgina web del Festival Barnasants

www.barnasants.com

La col·laboració entre Plataforma i Barnasants continuarà fins a l’estiu 2021 amb les exhibicions

dels algueresos Yasmin Bradi (Barcelona, Harlem Jazz Club, 8 d’abril) que acaba de publicar “Amb la

llum de una flor” i de Claudio Gabriel Sanna i Rall Grup, (Hospitalet de Llobregat, Auditori

Barradas, 18 d’abril), presentant la recent publicació del disc “Mirau que sem anant i mirant:

Cançons de festa, sàtira i taverna de l’Alguer”.

També diversos artistes de llengua catalana s’exhibiran a la fi de juny a l’Alguer, en l’etapa local del

Festival Barnasants.

ALGHERO – É stato un anno difficile per artisti e operatori della cultura, ma Plataforma

per la Llengua ed il Festival de cançó Barnasants non smettono di lavorare a favore della musica in

catalano. Il cantautore Algherese Davide Casu ha infatti in programa due concerti nell’isola di

Minorca, a Ciutadella e a Maó.

L’appuntamento è per sabato 27 marzo 2021 alle 19.00 all’Auditori dell’IES J. Maria Quadrado a

Ciutadella di Minorca ed il giorno seguente, 28 marzo alle 19.00 presso la Sala d’Audiències d’Es

Claustre de Maó.

Davide Casu è giovane ma ha già una importante carriera musicale, che lo ha visto ricevere

riconoscimenti prestigiosi come il Premio Mario Cervo (2017) e le targhe per la migliore musica ed

il miglior testo al Premio Andrea Parodi del 2015. Ha vissuto in vari luoghi d’Italia (Torino),

Catalogna (Girona) e nel resto della Spagna (Madrid) tornando poi ad Alghero dove ha prodotto

Costa Oest a Llevant (2019) il suo primo disco interamente in catalano. Oltre alla musica, si dedica

alla scrittura ed alla pittura.

È considerato la nuova promessa della musica in catalano di Alghero ed ha già calcato i palchi a

Girona, València e Sabadell. I biglietti si possono prenotare visitando la pagina web del Festival

Barnasants www.barnasants.com

La collaborazione tra Plataforma e Barnasants continuerà sino all’estate 2021 con le esibizioni degli

algheresi Yasmin Bradi (Barcellona, Harlem Jazz Club, 8 aprile) che ha appena pubblicato “Amb la

llum de una flor” e di Claudio Gabriel Sanna i Rall Grup, (Hospitalet de Llobregat, Auditori

Barradas, 18 aprile) anch’essi freschi di pubblicazione del disco “Mirau que sem anant i mirant:

Cançons de festa, sàtira i taverna de l’Alguer”.