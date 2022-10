Iscrizioni al Corso serale Roth 2022-2023

ALGHERO – Per coloro che ancora non avessero ancora conseguito il diploma di Istituto Superiore, l’Istituto tecnico

Angelo Roth di Alghero comunica che è ancora possibile iscriversi per l’anno scolastico 2022-2023 al corso

di Amministrazione Finanza e Marketing, legato al settore economico e a quello aziendale, assicurativo e

finanziario. Adulti, studenti lavoratori, giovani e stranieri che desiderano portare a termine il proprio

percorso formativo possono studiare le lingue straniere e quella italiana, la storia, la matematica e

l’informatica, il diritto. Il corso permette l’accesso al mondo professionale e a quello universitario ed è

aperto anche a studenti di madre lingua non italiana per i quali è previsto un tutoraggio linguistico.

Anche per questo anno scolastico i corsi prevedono una struttura suddivisa per anni scolastici, articolati in tre

periodi diversi. Saranno riconosciuti gli anni di scuola secondaria frequentati anche in altri istituti, con

eventuali integrazioni ai programmi.

Le domande dovranno pervenire all’indirizzo e-mail della scuola

ssis019006@istruzione.it, lasciando i propri recapiti per poter essere ricontattati. Le indicazioni sui

documenti richiesti saranno fornite all’atto dell’iscrizione. Le informazioni di riferimento sono disponibili

nella sezione “Corsi Serali” nel sito di Istituto https://www.istituto-roth.edu.it o contattando telefonicamente

dal lunedì al sabato, dalle ore 11:00 alle 13:30, la segreteria della sede centrale di Istituto, sita in via Diez 9

ad Alghero, al numero 079 951627.