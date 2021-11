Ippica, Club Capuano soddisfatto dei risultati ottenuti

ALGHERO – Dopo gli eccellenti risultati ottenuti allo scorso Campionato Regionale di Equitazione Paralimpica Fisdir e Circuito Integrato Fise, il Club Ippico Capuano può essere ancora una volta soddisfatto e fiero di quanto fatto dai suoi cavalieri durante il Campionato Italiano di Equitazione tenutosi a fine ottobre nel maneggio della Società Giara Oristanese, in località Fenosu.

A causa della pandemia che, sappiamo, non rende ancora semplice l’organizzazione di questi eventi, erano registrate all’iscrizione solo 6 società, tutte provenienti dalla Sardegna per un totale di 41 atleti in gara.

I cavalieri, durante la due giorni di prove, sono stati valutati da tre giudici Fise, Riccardo Carlini,, Carlotta Zamboni e Silvia Politi. Presente per il Consiglio Federale Nazionale Fisdir, il consigliere Francesco Ambrosio

Un plauso all’organizzazione che nonostante le difficoltà del momento ha saputo gestire al meglio il campionato.

Per fare un focus sulla prestazione dei cavalieri algheresi e dunque del Club Ippico Capuano, quest’ultimo ha bissato il successo dei Regionali, portandosi a casa il primo posto nel medagliere davanti all’A.s.d ippica Giara Oristanese e alla Quore A.s.d..

Tutti gli atleti del Capuano si sono dimostrati pronti ad affrontare le prove. Attenti e disciplinati hanno dimostrato ancora una volta i frutti del lavoro svolto in tutti questi anni e negli ultimi mesi post lockdown. A seguirli, come sempre l’Istruttore Alessandra Pes, coadiuvata dal suo staff, valore aggiunto per questi splendidi cavalieri.

“Non posso che essere soddisfatta per la continuità di risultati di questi ragazzi – ha dichiarato Alessandra Pes. Lavorano molto in campo e se lo meritano. Al di là del risultato, che ci rende sicuramente tutti orgogliosi, voglio sottolineare l’importanza di ritornare a poter gareggiare e misurarsi con altre realtà, dopo il difficile momento passato lontano dai campi di allenamento e quindi di gara. Un ringraziamento a tutta l’organizzazione, un plauso agli altri club e ai loro istruttori e un ringraziamento speciale al mio staff”.

Di seguito i risultati dei Cavalieri del Club Ippico Capuano

Tra tutti questi, da segnalare, il cavaliere Daniele Rizzo che ha conseguito il premio per la “miglior performance” nella categoria Juniores e Diego Secchi che ha centrato la medaglia d’ora sia nella categoria Dressage(Grado 1E) che in Gimkana(Grado 2 E)

“Dressage”

Grado 1E

1’Diego Secchi

3′ Andrea Scarpa

Grado 1M

1′ Piga Annacarmen

Grado 2E

2′ Serra Natalino

3′ Auzzas Alyssa

5′ Rizzo Daniele

10′ Demartis Riccardo

11′ Mele Simone

Grado 2A

1′ Ginatempo Alessandro

2′ Riu Domenico

Grado 3E

2′ Castaldi Gaia

3′ Madeddu Alessio

Grado 3A

1′ Mura Paolo

5’Madeddu Giulia

Gimkana

Grado 1 E

4′ Bandinu Pasquale

Grado 2E

1′ Secchi Diego

2′ Demartis Riccardo

4′ Serra Natalino

6′ Riu Domenico

7’Piga AnnaCarmen

8′ Scarpa Andrea

10′ Mele Simone

Grado 3 E

1′ Madeddu Giulia

2′ Castaldi Gaia

5’Mura Paolo

6′ Madeddu Alessio

Grado 2 M

1′ Rizzo Daniele

2 Auzzas Alyssa

6′ Ginatempo Alessandro