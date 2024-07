Torneo di scacchi in spiaggia al Summerbeach Village

ALGHERO – Dopo il grande successo dell’anno scorso, torna la seconda edizione del torneo di scacchi estivo al Summerbeach Village di Alghero. Il Summerbea…chess, che ha registrato numeri e risultati sorprendenti, si svolgerà ogni giovedì fino al 12 settembre, con una pausa prevista per Ferragosto. Il torneo prevede sette tappe, ciascuna delle quali con una premiazione dedicata sia per adulti che per la categoria Under 12.

Inoltre, per rendere la competizione ancora più avvincente, è stato introdotto un sistema Grand Prix: una classifica finale che terrà conto delle migliori cinque performance dei partecipanti, con una premiazione speciale al termine della stagione. La prima tappa si terrà giovedì 25 luglio alle ore 18:00, con le iscrizioni aperte fino alle 17:45 dello stesso giorno. Ogni tappa prevede otto turni di partite lampo, con una durata di cinque minuti per giocatore, offrendo così un ritmo frenetico e dinamico agli appassionati di scacchi.

L’evento si svolgerà in una location unica: il lido San Giovanni di Alghero, noto per la sua splendida cornice e l’atmosfera estiva che renderà ogni sfida ancora più memorabile. Per ulteriori informazioni e per le preiscrizioni, è possibile contattare Sergio Ricca al numero 3280885220. Non perdete l’occasione di mettere alla prova le vostre abilità scacchistiche e di vivere un’esperienza indimenticabile al Summerbeach Village. Tutto è pronto per una nuova stagione di scacchi, piena di emozioni e colpi di scena. Vi aspettiamo numerosi per sfidare altri appassionati in questo entusiasmante torneo estivo.