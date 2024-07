Giunta Regionale, ecco le principali delibere adottate

CAGLIARI – Convocata dalla presidente Alessandra Todde, si è riunita oggi a Cagliari la Giunta regionale. Di seguito le principali delibere adottate.

Su proposta della presidente Todde, la Giunta ha disposto di dare mandato al dott. Gianpiero Scanu, attuale delegato della presidente della Regione nella Commissione Paritetica istituita in virtù dell’accordo stipulato fra la Regione e la Qatar Foundation Endowment, per la sottoscrizione di talune integrazioni all’accordo stesso. In particolare l’Esecutivo propone che sia prevista l’istituzione di un Comitato Scientifico (steering commitee) al quale siano attribuite le funzioni di coordinamento tra le diverse linee di ricerca attive o programmate sul territorio regionale, con quelle che si svolgeranno presso il Mater Olbia, nonché tra i rispettivi canali di finanziamento. Nello specifico, il Comitato Scientifico sarà chiamato a definire gli indirizzi strategici in campo scientifico e approvare i programmi annuali e pluriennali relativi all’attività scientifica e verificare l’attuazione e l’implementazione dei medesimi; definire gli indirizzi strategici in materia scientifica e di ricerca nelle discipline di riferimento e in quelle complementari, secondo i principi di integrazione con le attività di ricerca condotte in Regione e di reciproca valorizzazione dei risultati; proporre iniziative e misure per assicurare la coerenza tra la programmazione aziendale e la programmazione scientifica; esprimere parere preventivo su provvedimenti anche di tipo organizzativo che abbiano caratterizzazione scientifica e in materia di eventuale programmazione poliennale degli investimenti e di aggiornamento dei medesimi; esprimere parere preventivo su provvedimenti di costituzione o partecipazione a società, consorzi con altri enti o associazioni; pianificare le funzioni di monitoraggio dell’attività scientifica e dei risultati raggiunti rispetto agli indirizzi e agli obiettivi scientifici prefissati.

Su proposta dell’assessora della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Ilaria Portas, la Giunta ha deliberato in via definitiva, dopo il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione consiliare, la programmazione delle risorse destinate alla promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile in ambito scolastico e di ogni altro mezzo finalizzato all’abbattimento delle barriere alla comunicazione.

Sempre su proposta dell’assessora Portas, è stato approvato il protocollo d’intesa per garantire l’adesione al Catalogo del Patrimonio Culturale della Regione Sardegna da parte di soggetti pubblici che ne facciano richiesta. L’archivio – ha spiegato la Portas – consta di un enorme schedario di valore scientifico, storico, culturale che ha finalità di ricerca, studio e anche di promozione dell’isola. L’apertura ad altri soggetti pubblici arricchisce quindi la catalogazione e dunque la conoscenza del vasto patrimonio identitario della Sardegna.

Via libera anche alla nomina del Consiglio di amministrazione della Fondazione Sardegna Film Commission, ringraziando il CdA uscente per il lavoro svolto. La scelta è ricaduta su profili tecnici e di garanzia che, con il loro lavoro, riporteranno la Fondazione a una situazione ordinaria e al superamento delle criticità che si sono manifestate negli ultimi mesi. La Sardegna Film Commission rappresenta per la Regione e per tutto il settore cinematografico e audiovisivo un importantissimo punto di riferimento per sostenere e incentivare questo universo artistico vitale per la nostra isola, sia per la formazione di nuove figure professionali sempre più richieste nel mercato del lavoro, sia come catalizzatore di turismo culturale che ha portato la terra di Sardegna nel mondo e il resto del mondo a desiderare di visitare la Sardegna.

Su proposta dell’assessora degli affari generali, personale e riforma della regione, Mariaelena Motzo, la Giunta ha deliberato un atto d’indirizzo riguardante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi nel sistema Regione. In particolare, nelle more di una rimodulazione del PIAO 2024-2026 che sarà adottato con una successiva deliberazione, è stato autorizzato lo scorrimento per un contingente complessivo di 7 unità nella categoria D e di 4 unità nella categoria C.

Su proposta dell’assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Giuseppe Meloni, sono state approvate alcune variazioni di bilancio. L’Esecutivo, ha poi deliberato, sempre su proposta dell’assessore Meloni, ha una riprogrammazione del PR Sardegna FESR 2021-2027.

Su proposta dell’assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, Francesco Spanedda, l’Esecutivo, ha disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Oniferi, a seguito del decesso del sindaco Muledda. Il Consiglio e la Giunta rimarranno comunque in carica fino a nuova elezione e il vicesindaco svolgerà le funzioni del Sindaco, fino a rinnovo.

Su proposta dell’assessore dei lavori pubblici, Antonio Piu, la Giunta ha infine dato il via libera all’immediata esecutività della deliberazione adottata dall’Amministratore Unico dell’Ente Acque della Sardegna (ENAS) di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e bilancio di previsione di cassa 2024.

Su proposta dell’assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, Gian Franco Satta, la Giunta ha deciso di approvare il Piano di Valorizzazione e recupero delle terre civiche del Comune di Orotelli.