E’ ufficiale: dal 1° dicembre terza dose per gli over 40

ROMA – E’ ufficiale. Il Ministro alla Salute, Speranza, durante il “Question time” di oggi pomeriggio alla Camera dei Deputati ha confermato che, dal 1° di Dicembre, la terza dose di vaccino sarà inoculata anche a tutta la popolazione che va dai 40 ai 60 anni. Dunque, avanti con la vaccinazione che, come riferisce anche il delegato del Governo Draghi, è la maniera più forte e scientificamente valida per arginare la diffusione del virus che, come dimostrano i dati, non è ancora totalmente debellato. E questo anche a causa delle persone che ad oggi non si sono vaccinate.