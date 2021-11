Nobento, Cittadella del serramento: presentazione

ALGHERO – Il piano di sviluppo aziendale della Nobento Spa per la creazione della cittadella del serramento nella Zona Industriale di San Marco prende forma. Il primo step è già avviato con l’avvio della costruzione del primo dei quattro buildings previsti nell’investimento e con l’avvio del ciclo delle assunzioni e della formazione, in previsione dell’entrata in funzione nella prossima primavera. Il progetto si concretizza, arrivano i primi importanti risultati. Domani, giovedì 11 novembre, alle 15,30, presso la sede di San Marco, l’Amministratore delegato Andrea Alessandrini, con il Sindaco Mario Conoci, terrà una conferenza stampa per illustrare tutti i contenuti del primo risultato in termini di investimenti e di ricaduta occupazionale che l’azienda sta producendo sul territorio.