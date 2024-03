Intossicazione da funghi, due al Pronto Soccorso: i consigli dell’Asl

SASSARI – Con la primavera alle porte e le piogge degli

scorsi giorni la Asl di Sassari invita la popolazione ad un attento

consumo dei funghi. Sono due le intossicazioni registrate ultimamente

nel Nord Ovest della Sardegna che fortunatamente si sono risolte con 24

ore di osservazione in ospedale e dei brutti mal di pancia.

In ospedale al Santissima Annunziata di Sassari sono finiti:

– un 33 enne del sud Sardegna, a Sassari per lavoro, dopo aver consumato

un piatto di funghi del genere “Leccinum” raccolti da un conoscente; una

specie commestibile che però necessita di particolari attenzioni durante

la preparazione, in particolare non devono essere consumati i gambi che

risultano essere eccessivamente fibrosi e quindi poco digeribili.

– una donna di 29 anni di un paese dell’hinterland sassarese che

accusava forti crampi e disturbi gastrointestinali. Responsabile del

malore un piatto di “Cantharellus” volgarmente chiamati “Gallinacci”,

funghi commestibili e commercializzabili raccolti da un familiare in

autunno e conservati in congelatore ma non adeguatamente cucinati. La

probabile causa dell’intossicazione è da attribuirsi alla insufficiente

cottura dei funghi e dalla eccessiva quantità ingerita, visto che è

sempre consigliato consumare i funghi come contorno e non come pasto

principale.

“Se la nostra consulenza è fondamentale per riconoscere un fungo

velenoso, lo sono anche i nostri consigli per la consumazione del

prodotto”, spiega Pietro Murgia, il responsabile dell’Ispettorato

Micologico della Asl di Sassari, che ricorda che è sempre raccomandato

non superare il consumo di duecento grammi di funghi freschi a persona a

settimana.

Entrambi i cittadini, alcune ore dopo il consumo dei funghi hanno

manifestato sintomi a carico dell’apparato gastrointestinale, come

vomito irrefrenabile, dolori addominali violenti e nausea, che li ha

costretti a rivolgersi al Pronto soccorso sassarese.

Per entrambi e’ scattato quasi immediatamente il protocollo da

intossicazione da funghi. I sanitari, con la consulenza dei Micologi

delle Aziende sanitarie di Sassari , hanno trattato i pazienti, poi

ricoverate e lasciati in osservazione per un intera notte.

La Asl di Sassari invita i consumatori di funghi spontanei a contattare

SEMPRE il micologo dell’azienda prima di consumarli; si tratta di un

esperto in grado di classificare e fare una cernita esatta dei funghi

gratuitamente.

Oltre alla determinazione della specie raccolta, l’esperto micologo

fornisce importanti consigli sul consumo del fungo: si sottolinea,

infatti, che vanno consumati sempre in piccole quantità ed evitando il

consumo in più pasti consecutivi, per via della scarsa digeribilità di

alcune sostanze che li compongono. Inoltre, tutte le specie vanno

consumate previa cottura e a seconda della specie, alcuni devono esser

sottoposti ad un trattamento di pre bollitura, altri ad una cottura

prolungata, altri necessitano dell’asportazione del gambo o della

cuticola.

Orario:

Ispettorato Micologico di Sassari

piano terra della palazzina U, della struttura di Rizzeddu

Orario: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 12.00 alle 13.30

Tel. 079/2062889 – 348/5455906

mail: sian.micologico@aslsassari.it

Ispettorato Micologico di Ozieri

Loc. San Nicola, presso Dipartimento di Prevenzione

Orario: lunedì, dalle ore 08.30 alle 11.00 (previo appuntamento

telefonico i micologi sono a disposizione della popolazione anche in

altre giornate)

Tel. 079 785300/09 – 347/3779432

mail: sian.micologico@aslsassari.it