Intossicazione da funghi, 2 donne in ospedale. Asl: “Prestate attenzione”

SASSARI – Un piatto di funghi trifolati: e’ stato

questo il piatto che nelle ultime ore ha spedito all’ospedale due cugine

settantenni, una ricoverata a Genova, nel reparto di Terapia intensiva,

e l’altra a Sassari, in Medicina d’Urgenza.

In questo inizio di stagione autunnale, si registra il primo caso di

intossicazione da consumo di funghi nel Nord Ovest della Sardegna. “Se

la nostra consulenza è fondamentale per riconoscere un fungo velenoso,

lo sono anche i nostri consigli per la consumazione del prodotto”,

spiega Pietro Murgia, il responsabile dell’Ispettorato Micologico della

Asl di Sassari, che invita la popolazione ad un attento consumo del

prodotto stagionale.

I problemi sono iniziati ore dopo il pranzo di mercoledì 8 novembre, con

sintomi a carico dell’apparato gastrointestinale, come vomito

irrefrenabile, dolori addominali violenti e nausea.

Le due cugine settantenni originarie di Sassari, si trovavano a Genova a

casa di una delle due donne. Quest’ultima aveva raccolto in un parco

cittadino un fungo, un Lepiota subincarnata (potenzialmente mortale)

scambiato per un Marasmius oreades (chiamato volgarmente Gambesecche,

commestibile).

La donna residente a Genova e’ stata ricoverata in un reparto di

Rianimazione di un ospedale genovese sin dalla serata di mercoledì 08

novembre.

La donna sassarese, invece, che dopo il pranzo e’ partita da Genova

diretta in Sardegna, e’ stata male nella notte di mercoledì, finendo al

Pronto soccorso sassarese il giorno successivo.

Per entrambe e’ scattato quasi immediatamente il protocollo da

intossicazione da funghi. I sanitari, con la consulenza dei Micologi

delle Aziende sanitarie di Sassari e Genova, hanno trattato le pazienti,

poi ricoverate e ora in osservazione nei due ospedali.

La donna sassarese si trova ricoverata nel reparto di Medicina d’urgenza

dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, le sue condizioni sono

stabili e resta in osservazione.

La Asl di Sassari invita i consumatori di funghi spontanei a contattare

SEMPRE il micologo dell’azienda prima di consumarli. Il Micologo è un

esperto in grado di classificare e fare una cernita esatta dei funghi

gratuitamente.

L’Ispettorato Micologico si colloca all’interno del Dipartimento di

Prevenzione della Asl di Sassari e garantisce attività di prevenzione,

controllo e certificazione di commestibilità dei funghi freschi

spontanei destinati all’autoconsumo dei cittadini ma anche di quelli

destinati alla vendita o alla somministrazione negli esercizi di

ristorazione e gastronomia.

Oltre alla determinazione della specie raccolta, l’esperto micologo

fornisce importanti consigli sul consumo del fungo: si sottolinea,

infatti, che vanno consumati sempre in piccole quantità ed evitando il

consumo in più pasti consecutivi, per via della scarsa digeribilità di

alcune sostanze che li compongono. Inoltre, tutte le specie vanno

consumate previa cottura e a seconda della specie, alcuni devono esser

sottoposti ad un trattamento di pre bollitura, altri ad una cottura

prolungata, altri necessitano dell’asportazione del gambo o della

cuticola.

Orario:

Ispettorato Micologico di Sassari

piano terra della palazzina U, della struttura di Rizzeddu

Orario: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 12.00 alle 13.30

Tel. 079/2062889 – 348/5455906

mail: sian.micologico@aslsassari.it

Ispettorato Micologico di Ozieri

Loc. San Nicola, presso Dipartimento di Prevenzione

Orario: lunedì, dalle ore alle

Tel. 079 785300/09 – 347/3779432

mail: sian.micologico@aslsassari.it