Chiesa Sa Segada, bando fallito dall’Amministrazione Conoci

ALGHERO – “Deluso, amareggiatto praticamente disarmato, questo è l’ho stato

d’animo dopo la commissione lavori pubblici convocata su mia richiesta

per avere raguagli circa l’esclusione o per meglio dire il non

raggiungimento di un punteggio sufficente per usufruire del

finanziamento Regionale per la manutenzione e il ripristino della chiesa

di Sa Segada. Bando Regionale e bene ricordare della scorsa estate dove

l’amministrazione Conoci aveva partecipato pensando di vincere ( così

aveva dichiarato a luglio scorso ) e che invece ci ha relegate

desolatamente al 62′ posto in graduatoria ( finanziati solo fino al 46

posto ).

Nelle giustificazioni del Dirigente si è appreso che tra I criteri che

detterminavano il punteggio totale sono risultati a zero punti quello

riguardante la progettazione ( assente totalmente ) e questo ci deve far

riflettere sulla gestione dell’ufficio programmazione e progettazione

dell’assessorato e sulle scelte dell’amministrazione, ed inoltre sul

criterio questo da ( bando Regionale ) di un buon punteggio ai comuni

sotto I 3000 mila abitanti. Alghero come altri centri di una certa

importanza non potranno mai a questo punto avere la possibilità di

vincere bandi con queste caratteristiche, Alghero e Sassari in primis,

si sono visti esclusi per aver partecipato per la chiesa di Sa Segada (

ma poteva essere anche un’altra chiesa del comune poco cambiava) o

Sassari con Tottubella esclusa anch’essa, a questo punto mi chiedo (

estremizzando ) se avesse ragione la Signora Tonina Desogus ad

intraprendere la battaglia per il riconoscimento del comune di Porto

Conte e borgate visto che sotto I 3000 mila abitanti molto spesso si

riesce ad ottenere concreti finanziamenti, il pensiero uscendo dalla

commissione mi ha attraversato per un attimo proprio perché se I

risultati sono questi come si fa a risolvere I problemi delle periferie

se è già difficile far valere I propri diritti e ancora di piu quando ci

si mettono regole cosi penalizzanti per i grandi centri ed inoltre per

ultimo anche quando un comune pur essendo a conoscenza dei criteri di

scelta si ostina a partecipare sapendo che non vincerà mai illudendo in

questo modo i suoi cittadini che ancora una svolta si vedono trattati da

cittadini di serie B illusi e abbandonati”

Mimmo Pirisi capogruppo PD