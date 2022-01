Insularità, via libera dalla Commissione Affari costituzionali

ROMA – “Via libera stamattina della prima commissione Affari costituzionali della Camera alla proposta di legge sull’insularità. È una notizia stupenda per la Sardegna e la Sicilia e per il nostro Paese. Ci tengo a ringraziare il capogruppo Igor Iezzi con i colleghi della Lega in prima commissione. Ora sarà mia premura sollecitare la pronta calendarizzazione in Aula del provvedimento al Presidente Roberto Fico attraverso il nostro Capogruppo, Riccardo Molinari, a cui avevo già indirizzato una lettera sulla questione quando l’atto fu licenziato dal Senato lo scorso novembre”. Così il deputato della Lega Eugenio Zoffili, ex coordinatore regionale e fondatore della Lega per Salvini Premier in Sardegna