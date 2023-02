Ingresso Alghero, al via i lavori secondo lotto: plauso di Forza Italia all’assessore Peru

ALGHERO – «È trascorso poco tempo dalla consegna del primo lotto dell’area Don Bosco – Mariotti che già si prosegue spediti con il completamento del secondo». Con queste parole il gruppo consiliare e il direttivo di Forza Italia plaudono all’attività dell’Assessorato alle Opere Pubbliche guidato da Antonello Peru. In questi giorni l’impresa appaltatrice inizierà i lavori di riqualificazione del piazzale, valorizzando uno degli ingressi cittadini più importanti e per troppo tempo abbandonato a sè stesso. L’intervento prevede la realizzazione di un’area di sosta con verde urbano oltre all’adeguamento della rotatoria su via Vittorio Emanuele, risultata inadeguata dal punto di vista viabilistico e insufficiente a regimare le acque pluviali.

«La soddisfazione è ben maggiore se si pensa che questo progetto prende vita con l’amministrazione Tedde e ora viene realizzato da quella a guida centrodestra, grazie anche al recente finanziamento regionale di 1 milione di euro appena approvato con la Finanziaria regionale grazie all’emendamento che porta la firma proprio del consigliere regionale Marco Tedde che – sottolineano gli esponenti azzurri – ha raccolto e sostenuto le richieste del Gruppo di Forza Italia, sollecitato a sua volta dai nostri concittadini».

«La riqualificazione dell’ingresso cittadino e la sua ottimizzazione funzionale rappresentano un evidente segnale di attenzione al decoro della città nell’interesse della collettività» concludono dal gruppo consiliare e dal direttivo cittadino di Forza Italia.