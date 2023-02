Tagli burocrazia e più servizi, incontri tra Asl di Sassari e Comuni

SASSARI– Integrazione tra i servizi sanitari e i

servizi sociali del territorio nell’attivazione di interventi e

prestazioni socio-sanitarie a favore dei cittadini al fine di

condividere e programmare una serie di attività volte ad uniformare le

procedure ed avere una comunicazione più efficace, per soddisfare i

bisogni di salute della persona.

Il primo, di una serie, di incontri, organizzato dal Direttore dei

Servizi socio sanitari della Asl di Sassari, Annarosa Negri, si è tenuto

ieri nella sala riunioni della struttura sanitaria di San Camillo e ha

visto la partecipazione dei Direttori e referenti del servizio di

Neuropsichiatria infantile, del Centro di salute mentale, del Servizio

delle Dipendenze, dell’Ufficio di Piano del Plus di Sassari, e i Servizi

sociali dei Comuni che ne fanno parte.

“L’obiettivo del percorso che abbiamo iniziato con l’incontro di ieri è

quello di condividere le azioni, semplificare e uniformare le procedure

in tutto il territorio provinciale e dare una risposta adeguata alle

esigenze dei pazienti e delle loro famiglie, anche in virtù di un

dialogo costante, sereno e costruttivo con tutte le risorse

territoriali, sia aziendali che delle amministrazioni comunali con il

quale collaboriamo”, spiega Annarosa Negri, Direttore dei Servizi socio

sanitari della Asl di Sassari, che aggiunge: “si tratta di una preziosa

opportunità di confronto e riflessione tra operatori che, partendo

dall’analisi dei bisogni emergenti e delle risorse attivabili, possa

disegnare prospettive di intervento concrete e condivise con tutti i

soggetti coinvolti, programmando percorsi di formazione congiunta”.

Si e’ discusso della riduzione dei tempi delle procedure per ottenere le

Diagnosi funzionali per minori con handicap necessario per il supporto

scolastico; ma anche delle tempistiche per il riconoscimento della Legge

104 e delle indennità di frequenza. Si e’ affrontato il tema del

progetto che riguarda l’età evolutiva per il disturbo dello spettro

autistico; della creazione di equipe dedicate per adolescenti e adulti

affetti da autismo nel periodo di transizione (un percorso di

accompagnamento del giovane paziente) in integrazione con i servizi

sociali degli enti locali, i plus ed il terzo settore.

Inoltre dell’attivazione di protocolli immediati e condivisi con i

servizi sociali dei Comuni ed i Plus per la presa in carico dei pazienti

con dipendenze.