Incidente a Sant’Agostino, scontro tra auto: Lancia Y si ribalta, soccorsi

ALGHERO – Non sono tantissimi gli incroci pericolosi ad Alghero o almeno quelli che negli anni hanno registrato diversi incidenti, tra questi c’è sicuramente quello tra via Vittorio Veneto e via Grazia Deledda. Ciclicamente in questa intersezione capita di vedere scontrarsi auto e moto con spesso anche effetti gravi su persone e mezzi. Come stamattina, quando un Lancia Y, dopo essersi scontrata con una Polo, si è addirittura ribaltata proprio in mezzo all’incrocio tra le due vie nel quartiere di Sant’Agostino. Intervento sul posto dei soccorsi e forze dell’ordine. Probabilmente, sia qui che anche in altre zone della città e territorio vasto, forse, sarebbe necessario che, almeno nelle ore e giorni più trafficati, ci fosse la presenza dei Vigili Urbani o di qualche sistema utile a far rallentare i veicoli.