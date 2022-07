Incendio tra Sassari e Alghero, sopralluogo del Sindaco Conoci

ALGHERO – Il rogo divampato ieri pomeriggio nel territorio tra Sassari e Alghero ha creato non poche preoccupazioni. Il Sindaco Mario Conoci si è recato nella zona dove le fiamme, alimentate da un vento intenso, hanno lambito la zona industriale di San Marco. “Dopo le prime informazioni ricevute dalla nostra Polizia Locale, mi sono recato sul luogo dove il Dott. Giancarlo Muntoni, responsabile regionale del Corpo Forestale, mi ha aggiornato sulla situazione e, attualmente, dopo l’intervento di due Canadair, due elicotteri e le squadre a terra, l’incendio è in via di spegnimento, scongiurando il rischio che raggiungesse la zona industriale di San Marco. I danni subiti certamente da alcune aziende agricole – commenta il Sindaco – potranno essere valuti nei prossimi giorni, è importante che non si registrino danni alle persone. Ringrazio tutti gli uomini dei corpi di pubblica sicurezza che sono intervenuti per domare le fiamme, mettere in sicurezza l’area e controllare la viabilità in una giornata particolarmente impegnativa”.