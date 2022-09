ALGHERO – Ieri pomeriggio alle 18,30 i vigili del fuoco di Alghero sono stati chiamati per un incendio in un box sito in un palazzo di Via Paoli. Tempestivo ed efficace l’intervento dei pompieri algheresi che hanno evitato il peggio. Le cause che hanno innescato l’incendio verranno accettate dalle verifiche che sono ancora in corso.