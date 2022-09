“Saltano Parco, Commissioni, è tutto bloccato, ma per Conoci e suoi va tutto bene”

ALGHERO – “Al parco di Porto Conte ennesima seduta senza numero legale. La maggioranza diserta anche stavolta l’assemblea del Parco, mandando deserta la seduta anche in seconda convocazione, quando sarebbe bastata la presenza di soli nove consiglieri. A nulla è servito il ritardo del primo appello per permettere l’arrivo di Conoci. Neppure l’arrivo del sindaco, infatti, è servito a risvegliare l’apatia dei suoi consiglieri, che hanno preferito non presentarsi alla riunione.

Il disinteresse nei confronti del parco di Porto Conte e il generale menefreghismo degli esponenti del centrodestra algherese oramai non conosce proprio più limiti.

Non capiamo veramente a chi giovi questo stato di cose, con una maggioranza che tra apatia e bisticci manda di continuo deserte riunioni di commissione, consigli e assemblee del Parco. Intanto in città tutto va a rilento e molte cose risultano completamente bloccate, ma, tranquilli, Conoci e i suoi non sono molto preoccupati…”

Centrosinistra e 5Stelle