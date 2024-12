Incendio ai Servizi Sociali, solidarietà ai dipendenti dalla Maggioranza

ALGHERO – “I gruppi consiliari di maggioranza esprimono massima solidarietà ai dipendenti dei servizi sociali per il grave atto delinquenziale e ignobile subito nella nottata negli uffici dedicati ai servizi sociali a Lo Quarter. Un gesto vile e ignobile. Tali azioni devono essere condannate incondizionatamente, senza se e senza ma, soprattutto perché lesive di una intera comunità. Riteniamo che l’intimidazione avvenuta con questo scellerato atto non possa avere nessuna giustificazione, perché colpisce proprio quegli uffici dove tutti i giorni i dipendenti lavorano con professionalità e dedizione per risolvere le problematiche dei cittadini, così come avviene in tutti gli uffici comunali quotidianamente”.

Maggioranza Consigliare per Cacciotto