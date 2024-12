Incendio ai Servizi Sociali, Fratelli d’Italia esprime solidarietà e chiede più sicurezza

ALGHERO – “A nome di Fratelli d’Italia Alghero, esprimiamo la massima solidarietà agli operatori dei Servizi Sociali e agli utenti che, a causa dell’incendio doloso verificatosi nella sede de Lo Quarter, vedono interrotte attività fondamentali per la nostra comunità cittadina. Si tratta di un atto gravissimo, specialmente in questo periodo, che danneggia non solo gli operatori impegnati nelle loro delicate mansioni, ma anche e soprattutto i cittadini che si affidano a tali servizi. Condanniamo con fermezza questo gesto vile.

Un doveroso ringraziamento va alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco, alla polizia locale e a tutti coloro che sono intervenuti tempestivamente per mettere in sicurezza l’edificio e avviare le indagini. Ci auguriamo che il responsabile di questo vile gesto venga rapidamente identificato e consegnato alla giustizia, e che siano applicate pene esemplari per stigmatizzare un atto tanto ignobile.

Occorre tenere alta la guardia sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, specialmente per uffici che erogano servizi delicati e sensibili come i Servizi Sociali. È necessario adottare misure adeguate per garantire la tutela degli operatori e degli utenti, prevenendo episodi simili in futuro”.

Fratelli d’Italia Alghero