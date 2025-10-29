Impianti Sportivi, Alguerugby ancora senza campo: “Perchè Cacciotto non ci dà risposta?”

ALGHERO – “Ci ritroviamo a dover scrivere questa nota stampa perché crediamo sia giusto nei confronti dei nostri tesserati, delle loro famiglie e di chi ci sostiene in questo progetto.

Un sogno di un gruppo di amici ed ex compagni di squadra che è divenuto realtà, non senza sacrifici. La nascita dell’ Asd Alguer Rugby è ormai realtà ad Alghero. Questo sodalizio ovale è il secondo in città e sta crescendo man mano. Oltre alle varie formazioni del settore giovanile, siamo felici di avere anche un gruppo per il rugby femminile e una squadra di rugby inclusivo. Domenica scorsa, la nostra squadra cadetta ha inoltre esordito nel campionato di Serie C, vincendo la prima partita. Una vittoria che ci ha reso orgogliosi e che ci porta a pensare di essere sulla strada giusta.

Il tasto dolente resta sempre la mancanza di un campo dove poter far giocare i nostri ragazzi. Nonostante le varie richieste e le continue interlocuzioni con l’amministrazione, che ringraziamo per l’impegno nel cercare una soluzione, a tutt’oggi siamo ancora in attesa di capire le motivazioni che non rendono possibile il nostro accesso all’unico impianto da rugby cittadino che proprio questa domenica (26 ottobre) avrebbe dovuto ospitare, come da calendario della federazione, il derby di Serie C tra la nostra compagine e quella dell’Amatori Rugby Alghero.

Abbiamo appreso che la partita sarebbe stata rinviata a causa di alcuni e urgenti lavori da attuarsi sul manto erboso dell’impianto di Via Degli Amici del Rugby, lo stesso che al mattino ha ospitato un concentramento di varie squadre under, compresa la nostra.

Lavori fissati proprio negli orari in cui si sarebbe dovuto disputare il derby in questione. Posto che non è necessario spiegare che il tutto ci è subito sembrato tanto strano quanto chiaro, la cosa che resta è che la partita non si è giocata né in quella struttura, né in nessun’altra.

Per lo spirito che ci contraddistingue non possiamo continuare a veder penalizzata la nostra società che ha la sola colpa di essere un’alternativa valida a quella esistente. Fare sport è un diritto di tutti e continueremo a lavorare e a batterci per questo, informando costantemente la città delle nostre vicissitudini, comprese quelle che con il rugby giocato hanno poco a che fare”.

Presidente e Direttivo dell’ASD Alguer Rugby 2024