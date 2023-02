«Impariamo da chi cura chi sta male», “XXXI Giornata mondiale del malato”

LANUSEI – «Impariamo da chi cura chi sta male, lo

sguardo di Gesù si posa su chi si occupa dei bisognosi». È questo il

messaggio che il vescovo Antonello Mura ha voluto mandare durante la

celebrazione della “XXXI Giornata mondiale del malato”. Il vescovo della

diocesi di Lanusei ha officiato la santa messa,

in una chiesa della parrocchia di San Giuseppe a Tortolì gremita di

fedeli e malati, alcuni accompagnati dai volontari dell’Unitalsi

diocesana. Nella giornata odierna, l’assistente religioso del N.S della

Mercede, don Virgilio Mura, passerà per i reparti dell’ospedale di

Lanusei per dare conforto ai malati e recitare, con chi volesse, la

“Pregierà del malato”.

Nella sua omelia, il vescovo ha messo l’accento sull’importanza

dell’assistenza ai malati, richiamando il brano del Vangelo della

“Guarigione del paralitico di Cafarnao”, quando gli amici del malato

portarono davanti a Gesù il paralitico, che poi venne curato. «Questo

passaggio mi fa pensare a quanto le parrocchie, le associazioni e la

stessa Diocesi debbano prendere come esempio gli amici del paralitico –

osserva il vescovo – Gesù vede nei loro gesti la cura, l’amore, la

tenerezza, la compassione. Anche il Papa nel suo messaggio – continua

Antonello Mura – parla di vicinanza, compassione, solidarietà: questo è

lo sguardo che può migliorare le nostre comunità. “Camminare insieme” –

spiega ancora il vescovo – significa tante volte camminare con persone

che hanno fragilità».

Il vescovo Mura, inoltre, ha voluto sottolineare l’importanza della

sanità pubblica. «Oggi ricordiamo anche quanto sia importante l’accesso

alle cure e al diritto alla salute di tutti noi. Quando abbiamo bisogno

di cure è fondamentale trovare anche nella sanità pubblica attenzione e

tenerezza, se non quelle dettate dal “cuore”, almeno dalla

professionalità. È giusto chiederlo e ricordarlo – conclude – è giusto

pretenderlo proprio perché, quando ne avremo bisogno, non dobbiamo

rischiare di trovarci soli o emarginati».