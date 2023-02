Rifiuti, Spano: “Più personale e più mezzi”. Mulas: “Ritiro umido nelle ore notturne”

ALGHERO – Il Comune di Alghero va verso la definizione del nuovo appalto di igiene urbana. Un percorso avviato dalla commissione competente, quella presieduta da Christian Mulas, che ha visto l’illustrazione delle proposte avanzate dall’assessore Andrea Montis che sono valutate e rimodulate dagli stessi commissari che poi le adegueranno anche ai contributi della varie rappresentanze, comitati e categorie produttive.

Intanto nell’ultima commissione sono emersi alcuni punti importanti su cui tutti sono d’accordo ovvero l’aumento del personale, l’implementazione del ritiro dell’immondizia, l’incremento di cestini e soprattutto, come indicato dallo stesso Mulas, lo svolgimento nelle ore notturne del ritiro dell’umido e svuotamento dei contenitori nei luoghi maggiormente frequentati.

“Sono tutte proposte condivisibili – ha commentato il consigliere comunale di Forza Italia Gianni Spano anche se non soffermarci su proposte generiche, ma dobbiamo definirle, come tra l’altro ha confermato l’assessore Montis, in maniera precisa e chiara al fine di superare quelle criticità che alla fine sono quasi esclusivamente legate alla doppia faccia di Alghero in base alla stagionalità che vede un periodo invernale con meno pressione per poi arrivare invece ai mesi caldi dove c’è necessità di più mezzi, uomini e servizi”. Del resto, questa della stagionalità, è una questione e che, sebbene è obiettivo atavico di combatterla, per creare un flusso di residenti più omogeneo, ad oggi è (ancora) così.