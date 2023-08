Il Teatro Nelle Foglie sbarca per la prima volta in Sardegna al Mamatita Festiva

ALGHERO – Il tendone del Teatro Nelle Foglie sbarca per la prima volta in Sardegna al Mamatita Festival. Dal 31 agosto al 5 settembre la compagnia presenterà ad Alghero in esclusiva 3 spettacoli sotto il tendone bianco e nero montato nel cortile della scuola Maria Immacolata con ingresso in Via Pascoli.

In questi giorni Alghero ha assistito al montaggio del bellissimo tendone bianco e nero della compagnia italiana Teatro Nelle Foglie, ospite della settima edizione del Mamatita festival, il primo festival di circo contemporaneo riconosciuto dal Ministero della Cultura in Sardegna. Una magia con la quale la città si fa teatro. Il tendone montato nel cortile della Scuola Primaria Maria Immacolata, con accesso in via Pascoli, ospiterà tre produzioni del Teatro Nelle Foglie, tutti i giorni dal 31 agosto al 5 settembre alle ore 21:30. Si comincia con l’ultima produzione della compagnia di teatro circo “Kairòs”, progetto multidisciplinare accompagnato dalla musica dal vivo che conduce in una dimensione onirica fatta di cordami, emozioni e scenografie sorprendenti. Muovendosi tra clessidre, orologi, pendoli e lancette, pianoforti e rottami, i personaggi entrano in un tempo-spazio in cui la fantasia può esprimersi liberamente e viaggiare come un veliero su un mare lontano. Kairòs è uno spettacolo pensato e cucito appositamente per lo chapiteau di Teatro nelle Foglie. Nato durante il periodo pandemico, Kairòs verte su una tematica attuale e sulla quale il lockdown ci ha costretti a riflettere: quella del tempo e la sua percezione. Nel tempo dilatato che tutti abbiamo vissuto, ci siamo potuti concedere il lusso di guardarci allo specchio e intraprendere un viaggio dentro noi stessi, andando ad incontrare i nostri desideri e le nostre speranze, ma anche le nostre paure e i nostri incubi. In scena il cast completo del Teatro nelle Foglie Elena Fresch, Marta Finazzi, Marta Alba, Nicolas Benincasa, Damian Fiore Giralt e Lilou Cuny. Domenica 3 settembre andrà in scena il secondo spettacolo della compagnia “Immaginaria”, una favola raccontata con il linguaggio del circo, un viaggio dentro la fantasia, per imparare a danzare con i propri sogni. Spettacolo di acrobatica aerea e teatro-circo, adatto a tutti.

Trascinando un baule gigante, fra nuvole di polvere e carte ingiallite dal tempo, compare Maldimar. In bilico tra cartone animato e bambino di strada, invita lo spettatore ad entrare nel proprio universo, fatto di corde e di nodi, di piccole magie quotidiane, di ingranaggi che non si sa cosa muovano. Gesti semplici che visti con gli occhi di un bambino si trasformano in spettacolari e spettacolari acrobazie che riportano gli adulti allo stupor dei bambini. Sotto e sopra sono solo parole, la gravità non esiste, l’altezza si misura con l’immaginazione. Nel mondo di un bambino tutto ha senso, unito dal filo unico della fantasia. Anche quando si è soli c’èsempre un amico immaginario pronto a giocare con te. L´umorismo, la poesia, l’improvvisazione con il pubblico e l´acrobatica aerea con corde sono gli elementi che riempiono il mondo di Maldimar. Per 45 minuti lo spettatore ne sarà parte integrante, per poi tornare coi piedi per terra ma con un sorriso in più Ultimo spettacolo del Teatro nelle Foglie ad Alghero nel tendone del Teatro nelle Foglie “Ballata d’Autunno” il 4 e il 5 settembre, un’opera multidisciplinare che unisce il teatro d’ombre, il mimo, l’acrobatica aerea, la danza, la manipolazione e il clown. Una favola moderna in cui si mescolano la forza del circo, la poesia del teatro di figura e l’improvvisazione del teatro di strada, veicolati dal linguaggio universale del corpo, dello sguardo e delle ombre. Una trapezista di fama internazionale arriva sul palco per presentare il proprio acclamato spettacolo, ma qualcosa non va: le luci non si accendono, i tecnici non ci sono, la radio passa solo cha cha cha. Il pubblico si è riunito in piazza per vedere un grande spettacolo di circo…ma gli incidenti si susseguono, i costumi di scena cadono a pezzi, gli acrobati non sono pronti per i loro numeri! Un clown strampalato arriva nella stessa piazza in cerca di lavoro: come andrà a finire? Chi saprà conquistarsi il cuore del pubblico? Tra acrobazie, lancio di palline, tango e comicità, prenderà vita uno spettacolo coinvolgente ed emozionante, che farà sbellicare dalle risate grandi e piccini. Per assistere allo spettacolo è consigliata la prenotazione. Il tendone ha una capienza massima di 200 persone. L’ospitalità del grande tendone del Teatro Nelle Foglie è stata possibile grazie al sostegno della Regione Sardegna, del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero, della Fondazione di Sardegna e della Camera di Commercio di Sassari – Salude&Trigu.

Per conoscere i dettagli e prenotare consultare il sito mamatitafestival.com, chiamare o scrivere ai numeri 333.2490855 – 349.1389151 anche whatsapp. Apertura InfoPoint in via Pascoli alle ore 17:00. Mamatita Vilatge – via Pascoli 32 – ingresso cortile Scuola Primaria – ex campo da calcetto.

Mamatita Festival nasce ad Alghero, con uno sguardo “oltre il mare”, con lo scopo di creare un momento di incontro e scambio attorno al circo contemporaneo e al teatro di strada. Mamatita in algherese significa “tata”, colei che nutre. E così il festival, la cultura e l’arte nutrono e si prendono cura, alimentano e fanno crescere una comunità che “alimenta e nutre” l’arte, in una reciproca azione che permette al territorio di dialogare, svilupparsi, incontrarsi. Il “public” nel duplice significato di pubblico/spettatori e pubblico/spazio – diventano il motore di una città che si fa teatro.

TEATRO NELLE FOGLIE (IT) Il Teatro nelle Foglie arriva per la prima volta con il suo chapiteau, insieme a tre artisti poliedrici, da anni sulle scene come clown, attori, acrobati, da anni al servizio della narrazione per immagini, come scenografi, autori, registi, da anni al contatto col pubblico, come artisti di strada. Per la prima volta in Sardegna, presentano ad Alghero tre spettacoli: “Kairos” (nuova produzione), “Ballata d’Autunno” e “Immaginaria”. Poesia e stupore tra teatro e circo per una esperienza incredibile sotto il tendone bianco e nero. Magia! Il Teatro nelle Foglie è composto dalle artiste di strada, acrobate e insegnanti italiane Elena Fresch e Marta Finazzi. A loro si aggiunge l’artista poliedrico argentino Nicolas Benincasa, che nel 2003 presenta il suo primo spettacolo, il cui successo lo porta in tournée in tutto il mondo. Portano un tendone da circo, un teatro itinerante che, allestito nel cuore della città di Alghero, si apre al pubblico e propone il suo piccolo mondo di poesia.

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI SPETTACOLI SOTTO TENDA: 31/8/2023 ore 21:30 ALGHERO Mamatita Vilatge Kairos Teatro nelle Foglie 1/9/2023 ore 21:30 ALGHERO Mamatita Vilatge Kairos Teatro nelle Foglie 2/9/2023 ore 21:30 ALGHERO Mamatita Vilatge Kairos Teatro nelle Foglie 3/9/2023 ore 21:30 ALGHERO Mamatita Vilatge Immaginaria Teatro nelle Foglie 4/9/2023 ore 21:30 ALGHERO Mamatita Vilatge Ballata d’autunno Teatro nelle Foglie 5/9/2023 ore 21:30 ALGHERO Mamatita Vilatge Ballata d’autunno Teatro nelle Foglie