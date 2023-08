Verso le elezioni, Soru ad Alghero: input per la politica

ALGHERO – Ha già dato la sveglia, nuovamente, alla politica regionale. Ora, a quanto risulta dai rumors rispetto all’incontro di questa domenica alle ore 18.00 nella piazza Pasqual Gall (area esterna del ristorante Movida), potrebbe darla anche a livello locale. Del resto stiamo parlando di uno dei personaggi tra i più influenti degli ultimi anni, almeno, a livello regionale.

Renato Soru, dopo aver asserito di essere disponibile per una candidatura a presidente della Regione ed aver perorato, nell’area di Centrosinistra, le primarie, ora sbarca nella Riviera del Corallo. Un incontro col giornalista Costanino Cossu dove, siamo certi, non mancheranno gli spunti riguardo la politica e non solo. Infatti, come già emerso da alcune uscite di queste settimane, tra cui il noto post in cui di fatto palesava la sua ritrovata volontà a mettersi in gioco per la guida dell’Isola, c’è da aspettarsi che possano emergere connotazioni riguardo la condizione generale della regione e dei suoi territori, compreso quello del Nord-Ovest dove, si mormora, pare possa (ri)partire la sua avventura politica, insieme ad un gruppo ben nutrito di persone, tra figure più o meno esperte.

Senza dimenticare che la forza maggiore (non solo elettorale) è espressa dal “cagliaritano”. E questo l’imprenditore-politico lo sa bene e anche verso questa “sponda”, infatti, pare che i lavori siano già a buon punto. Progetto Sardegna 3.0? Ancora non si sa. D’altra parte la presenza di Soru questa domenica, ad Alghero, non è casuale e di fatto apre la lunga campagna elettorale che condurrà verso ben 4 scadenze elettorali, in ordine, Regionali (fine febbraio), Comunali (fine maggio), Europee (fine maggio), Provinciali (entro giugno).