Dal 4 al 30 settembre la Summer School de l’Alguer

ALGHERO – Nella sala della Fondazione Alghero al Quarter, la conferenza stampa di presentazione della Summer School de l’Alguer in programma dal 4 al 30 settembre con l’organizzazione della Federazione Associazioni Sarde in Italia. La scuola estiva di fumetto, scrittura comica e filmaking, finanziata dalla Fondazione di Sardegna, si svolgerà nella Biblioteca San Michele, e coinvolgerà un gruppo di artisti e professionisti del settore, coordinato da Mauro Muroni. La conferenza stampa ha visto la partecipazione di tutti gli enti patrocinatori con in testa il Comune di Alghero, la Regione Autonoma della Sardegna, l’Università degli Studi di Sassari, la Fondazione Alghero, La Nuova Sardegna, la Biblioteca San Michele, Eurotarget Viaggi, SardaTellus.it, le Tenute Delogu. Sono intervenuti col sindaco Mario Conoci e Alessandro Cocco, assessore alla Cultura del Comune di Alghero, Bastianino Mossa, presidente F.A.S.I. APS, Tonino Mulas presidente onorario F.A.S.I. APS, Mauro Muroni, docente presso la Scuola del Fumetto di Milano, Gavino Mariotti, rettore dell’Università di Sassari, Michele Pais, presidente del Consiglio regionale Sardo, Vito Nobile, direttore generale SAE La Nuova Sardegna. “Una collaborazione con l’associazione dei circoli sardi in Italia che si rafforza sotto diverse iniziative e la scelta di Alghero per una summer school così importante ne è una prova concreta” ha sottolineato il sindaco di Alghero. In allegato il programma dei corsi previsti in città.