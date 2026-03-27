“Il sindaco Zedda pensa a tutto, tranne che a Cagliari”

CAGLIARI – “In quasi due anni di mandato, il sindaco di Cagliari si è occupato della Palestina, del referendum, degli equilibri internazionali, perfino delle vicende dei container in arrivo al porto. Di tutto, tranne che della città che è chiamato ad amministrare.” Così Alessandro Serra, segretario cittadino di Forza Italia, commenta le dichiarazioni del primo cittadino Massimo Zedda in merito all’ispezione sulla nave approdata al porto canale. “Mentre va in scena questo continuo “spot” mediatico, l’amministrazione trascura persino la gestione ordinaria. Le strade sono piene di buche, interi quartieri restano al buio e i rifiuti si accumulano senza controllo: è questa la fotografia reale di Cagliari oggi. Serve meno propaganda e più lavoro concreto. Non c’è bisogno di un sindaco che giochi a fare l’ONU in miniatura, ma di un’amministrazione che si occupi seriamente dei problemi quotidiani dei cittadini. Cagliari merita risposte, non passerelle.”