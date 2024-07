Il saluto del Sindaco al comandate Baldinu che lascia la guida dell’Arma

ALGHERO – Questa mattina il saluto del sindaco di Alghero al comandante della stazione dei Carabinieri, Leonardo Baldinu, in procinto di lasciare l’incarico per sopraggiunti limiti di età. In allegato alcune immagini.

“Un sentito ringraziamento per l’infaticabile impegno con cui ha servito la comunità algherese nel corso del tempo, sempre presente e disponibile nel garantire sicurezza ai cittadini e vicinanza alle istituzioni”. Questa mattina il saluto del sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, al comandante della Stazione dei Carabinieri di Alghero, Leonardo Baldinu, in procinto di lasciare l’incarico per sopraggiunti limiti di età. Con lui a Porta Terra il comandante della Compagnia, Cap. Michele Marruso, ed il sottotenente Vincenzo Vecchione. L’incontro è stato l’occasione per rinnovare la più stretta collaborazione con l’Arma dei Carabinieri.