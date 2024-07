“Dalle prime scelte e atti vogliamo puntare sul cambiamento”

ALGHERO – Il carattere distintivo che il sindaco Raimondo Cacciotto sta imprimendo già dai primi atti di giunta nell’amministrazione comunale, è la palese dimostrazione di una forte voglia di cambiamento.

Cambiamento è stata una delle parole chiave che hanno caratterizzato la nostra campagna elettorale, definendo una delle principali direttrici su cui basare la nostra azione governativa: “così abbiamo annunciato e così deve essere”, dice l’Assessore al Bilancio, Demanio, Pianificazione strategica Enrico Daga che continua “per questo, nonostante siamo stati nominati da pochissimi giorni e ci siamo insediati da poche ore, nei nostri uffici abbiamo già avviato una serie di incontri e rimesso al centro diverse pratiche al fine proprio di iniziare un percorso, una strategia visibile che, sebbene non sia per niente facile, possa dimostrare nei fatti che una svolta è possibile”.

Tra i molteplici files aperti, tutti di rilevante importanza continua Daga, “si è approntato un focus sulla condizione delle strutture sportive, con la ferma intenzione di avviare iter utili per recepire nuovi e importanti finanziamenti, al fine della loro riqualificazione”. A partire dalla corsa serrata per recuperare somme disponibili della regione con scadenza immediata. È ferma intenzione di Sindaco e giunta impiegare quante più risorse possibile da immettere nel circuito cittadino”.

Anche su temi cruciali come la nettezza urbana è avviata, da tempo, una seria riflessione, che potrà essere tramutata in progettualità “volta a migliorare il servizio tramite un percorso attento e virtuoso utile ad eliminare problemi di pulizia e decoro, a partire dal nuovo capitolato, facilitando le economie di scala, con un occhio al territorio e alle sue aree industriali” conclude l’assessore.

Altro asset fondamentale sono la promozione turistica e gli eventi. “con il Sindaco abbiamo incontrato negli scorsi giorni i referenti della Fondazione Alghero, in quell’occasione si è dato mandato, trattandosi del braccio operativo dell’Amministrazione in tali ambiti, di avviare quanto necessario per ripristinare già da questo Ferragosto lo spettacolo dei “Fuochi d’Artificio”, irrinunciabile tradizione capace da sempre, di riunificare in un momento di festa collettiva, città e territorio. Si è ribadito, come detto anche in campagna elettorale, che “la nostra volontà è quella di costruire una programmazione degli eventi e degli spettacoli musicali, comunque importanti nell’offerta turistica e culturale, su cui bisogna attuare un serio ragionamento volto a spalmare nel tempo l’offerta, possibilmente creando nuovi format, evitando esagerate concentrazioni di energie e denari per una o due serate”.