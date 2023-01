Il Comune di Stintino è partner del progetto Life Genera

STINTINO – Il progetto GENERA, coordinato dall’Universitat Politecnica de Valencia e finanziato dalla Commissione Europea, assisterà ed accompagnerà le autorità pubbliche nella trasformazione del contesto energetico delle regioni europee, al fine di facilitare una rapida transizione verso un’economia de-carbonizzata e sostenibile.

L’obiettivo di GENERA è duplice: in primo luogo, stabilire un quadro di misure green per l’attuazione delle agende di transizione energetica nei comuni delle isole turistiche, assistendoli lungo l’intero percorso, dalla creazione dell’agenda all’attuazione delle misure e al coinvolgimento della popolazione residente e turistica attraverso campagne di divulgazione. In secondo luogo, promuovere l’attuazione di misure di monitoraggio energetico per quantificare l’evoluzione del processo.

Il Comune di Stintino ha partecipato lo scorso Novembre presso la sede dell’Universitat Politecnica de Valencia alla fase di avvio del progetto europeo del programma LIFE insieme ad altri 6 partner internazionali: Global Mediterraneo (Spagna), Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (Spagna), ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (Grecia), University of West Attica (Grecia ), Maggioli SPA (Italia) e UseEfficiency Association (Spagna).

Il sindaco del Comune di Stintino Rita Vallebella, presente durante il Kick Off Meeting a Valencia, ha dichiarato “Siamo molto orgogliosi di iniziare questa nuova avventura internazionale. Il progetto GENERA ci darà l’opportunità di migliorare e attuare il processo di transizione energetica sostenibile. La sostenibilità crea valore sia per l’economia che per la comunità. I benefici della transizione energetica e della rivoluzione green sono anzitutto ambientali, ma impattano in modo positivo anche sull’economia, sulla società e sul benessere delle persone.”