“Alghero non resterà senza voli in Continuità”

ALGHERO – “L’obiettivo è garantire collegamenti tra Alghero e la Penisola. Per questo si valuta di intraprendere una procedura negoziata con i vettori che si sono mostrati interessati al bando per la continuità territoriale sarda e con quelli attualmente aggiudicatari delle tratte con gli aeroporti di Olbia e Cagliari. È la proposta emersa dalla riunione tenutasi questa mattina per garantire i collegamenti tra l’aeroporto di Alghero e gli scali della Penisola. Si mira così a scongiurare il blocco dello scalo isolano, il cui servizio scadrà il 16 febbraio prossimo, e sarà sottoposta preventivamente alla Commissione Ue: è una strada obbligata.

I contenuti del bando, che dovrà essere espletato entro poco più di un mese, dovranno tenere conto delle ragioni del fallimento delle procedure ordinarie e pertanto essere calibrati in modo da coniugare le esigenze di mobilità dei cittadini sardi e gli interessi dei vettori.

Il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, continua a seguire la situazione con particolare attenzione”.

Michele Pais, presidente del Consiglio Regionale della Sardegna