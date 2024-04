Il Centrosinistra apre (ufficialmente) al Polo Civico Sardista: documento. “Uniti per una svolta radicale al governo di Alghero”

ALGHERO – Da una parte Marco Tedde, con la presentazione di ieri, come candidato a sindaco del Centrodestra, e dall’altra un quadro ancora in definizione, ma pare sempre più chiaro nei suoi contorni. In serata, infatti, si è svolta l’attesa riunione tra il Centrosinistra e il neonato “Polo Civico Sardista”. Obiettivo circoscrivere la nuova alleanza che vedrà un allargamento importante dei confini andando a coinvolgere i seguenti partiti, per il Centrosinistra, Partito Democratico, Futuro Comune, Orizzonte Comune, Italia Viva, Per Alghero, Podemos, Alleanza Verdi Sinistra, Fortza Paris, mentre per il “Polo Civico Sardista”, Riformatori Alghero, Partito Sardo d’Azione, Noi con Alghero e Sardegna al Centro / 20venti.

Un documento, quello che segue, voluto fortemente dall’attuale segreteria e presidenza del Partito Democratico al fine di “riuscire finalmente a cambiare pagina e andare oltre un sistema politico e sociale incancrenito”, fanno sapere i dem. Percorso che, per adesso, come da firme al documento, vede in stand by i 5 Stelle che in base alle prossime scelte, candidato a sindaco su tutte, potrebbero essere della partita, salvo altrimenti andare da soli.

Prossimo passo di questa nuova alleanza che, come indicato dai protagonisti, dovrebbe intitolarsi “Progetto Alghero”, dovrebbe essere quello di ritrovarsi per condividere principali punti programmatici e soprattutto il nome del candidato a sindaco.

Documento. “La coalizione del Campo Largo impegnata da tempo, e riunita in data odierna, mediante i firmatari in calce del presente documento sottoscrive il manifesto programmatico in allegato e attesta la volontà di perseguire l’obiettivo di estendere l’attuale alleanza a tutte quelle forze politiche che intendono prendere le distanze dai partiti nazionali rappresentanti le destre. Consideriamo un fatto politicamente rilevante la nascita del polo civico e sardista algherese che riteniamo sarà determinante insieme a noi per imprimere una svolta radicale al governo della città. A tal fine si ritiene indispensabile formalizzare una delegazione legittimata a sancire l’allargamento del perimetro dell’alleanza partendo da un programma condiviso con al centro l’attenzione ai più fragili, la tutela dell’ambiente e uno sviluppo economico sostenibile. Questo percorso sarà propedeutico al fine dell’individuazione del candidato a sindaco in grado di garantire coesione e coinvolgimento fra tutti i soggetti politici”, cosi Partito Democratico (Enrico Daga), Futuro Comune (Raimondo Cacciotto), Orizzonte Comune (Antonio Cardin), Italia Viva (Franco Masu), Per Alghero (Pietro Sartore), Podemos (Gianni Cherchi), Alleanza Verdi Sinistra (Andrea Coghene), Fortza Paris (Salvatore Deriu).

