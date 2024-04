Centrodestra, appello all’unità di FDI per Riformatori, Noi con Alghero e Psd’Az

ALGHERO – “La campagna elettorale è ormai avviata e il centrodestra deve puntare a vincere per proseguire nella costruzione di una Alghero più ricca e sicura. Mancano ancora, al nostro fianco, amiche e amici alleati che rappresentano e hanno rappresentato una forza centrale dell’attività politica e amministrativa degli ultimi cinque anni. Sentiamo la necessità di rivolgere un appello all’unità tanto a Marco Tedde quanto agli amici dei Riformatori Algheresi, del movimento civico “Noi con Alghero” e del Partito sardo d’Azione, invitando tutti a proseguire la strada comune. Certamente il candidato sindaco Marco Tedde avrà piena consapevolezza che solo con una coalizione realmente coesa, in grado di rappresentare tutte le sensibilità dell’elettorato di centrodestra, capace di giocare di squadra e di valorizzare le idee e i protagonisti si potrà affermare la nostra visione di Alghero, individuando le priorità e le scelte più opportune per realizzare il programma di mandato.

In qualità di coordinatore algherese di Fratelli d’Italia, tra i partiti fondanti del centrodestra, chiedo a tutti di ripartire dal dialogo, per superare insieme quegli ostacoli che intralciano il percorso comune. Facciamolo mettendo al centro il vero interesse condiviso: Alghero e gli algheresi. Visione, pragmaticità e fiducia dovranno essere la bussola; buon senso e amore per la nostra città ciò che ci deve animare. Abbiamo tutti il dovere e la responsabilità di provare a ricostituire quell’intesa indispensabile per affrontare insieme, con rinnovato entusiasmo, la sfida di amministrare al meglio la nostra città. Non perdiamo questa occasione”

Il coordinatore cittadino, Marco Di Gangi