Polo Civico, Centrista e Sardista: solidarietà a Bamonti. A Tedde: “Riavvolga il nastro, occorre lucidità”

ALGHERO – “La coalizione civica, centrista e sardista esprime massima solidarietà al ex coordinatore cittadino dei Riformatori Alberto Bamonti, che prendendo atto di un’anomala conduzione politica per la formazione di una coalizione e per la scelta del candidato a Sindaco, perpetrata dai partiti della destra che governano il Paese, nonostante il modus operandi già bocciato dai cittadini nelle elezioni regionali di febbraio, a discapito dei rappresentanti politici del territorio.

Un segnale negativo importante ed inequivocabile lo si è avuto anche ieri mattina in occasione della conferenza stampa di presentazione del candidato della destra, con la rumorosa assenza di parti importanti della coalizione che poco prima erano annunciate organiche al progetto, oltre che di movimenti e partiti con i quali mai si è avuto un dialogo ufficiale.

Noi crediamo che il consiglio migliore da suggerire a chi, forse per qualche errore di valutazione, ha fatto qualche passo azzardato, é di “riavvolgere il nastro” con un po’ di lucidità, necessaria in questi momenti”

-RIFORMATORI ALGHERO

-NOI CON ALGHERO

-PARTITO SARDO D’AZIONE

-SARDEGNA AL CENTRO 2020