Il Centrodestra replica ricordando i numeri di Tedde

ALGHERO – “Stiano sereni gli ex gruppi di centrodestra di Riformiamo Alghero e Noi con Alghero. È auspicabile che per la campagna elettorale si concentrino su altri argomenti, perché i numeri e le valutazioni della nostra comunità non sono a loro favore”, dichiarano gli esponenti della Coalizione di centrodestra sardista e civica in risposta ad una presa di posizione degli ex Riformatori ed ex Noi con Alghero.

“Marco Tedde è stato il più votato ad Alghero nelle ultime tre tornate elettorali regionali e la sua mancata elezione è solo frutto della vittoria della Presidente Todde che ha ridimensionato il numero di consiglieri di centrodestra. Potrebbe anche essere colpa – stando alle dichiarazioni del loro odierno compagno di coalizione Gianni Cherchi – degli stessi centristi che “si sono tutti candidati con Paolo Truzzu, esponente di Fratelli d’Italia e di fatto hanno disperso i voti impedendo l’elezione”.

Numeri alla mano, Marco Tedde è stato il più votato nella lista di Forza Italia della provincia di Sassari e uno dei più votati in Sardegna. Lo straordinario risultato di Forza Italia che si conferma primo partito ad Alghero racconta quanto la città abbia voluto premiare i suoi esponenti.

“Le 2471 preferenze raccolte da Marco Tedde solo in città emergono e fanno scalpore ancor di più se paragonate alla somma dei voti degli Assessori di centrodestra stranamente in carica ma candidati nel Campo larghissimo, Piras e Salaris, quest’ultima vicesindaca, che insieme hanno raggiunto il non entusiasmante bottino di 1299 voti, superati da Tedde di ben 1172 preferenze. Riguardo allo stesso Marinaro, purtroppo già bocciato alle elezioni comunali del 2012 come candidato sindaco, Marco Tedde prevale con 776 voti di distacco. I numeri parlano chiaro, la verità che emerge dall’urna e dai consensi degli algheresi non ha niente a che vedere con la propaganda che i cd. centristi vogliono somministrare a mezzo stampa. Auguriamo comunque agli ex del centrodestra cittadino “buona campagna elettorale”, sperando che sappiano contaminare con i nostri comuni valori la sinistra e il M5S”