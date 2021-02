Il Cagliari Calcio vola con Ryanair

Il Cagliari vola con Ryanair

Il Cagliari Calcio e Ryanair, la compagnia aerea n. 1 in Italia, hanno sottoscritto un accordo per voli charter sino al termine della stagione 2020-21. Già al fianco del mondo del calcio, il vettore – che conferma così il suo interesse nell’ambito dello sport e la volontà di supportare club ben radicati nel territorio – garantirà i trasferimenti aerei della squadra in occasione delle prossime trasferte nella Penisola: i rossoblù voleranno a bordo di charter dotati di tutti i comfort.