“I Comitati siano degli interlocutori costanti dell’Amministrazione”

ALGHERO – “Da poco è stato ufficializzato il risultato delle elezioni comunali e si spera definitivamente concluso il periodo di campagna elettorale che, dato il clima di polemico scontro che si è dovuto sopportare, non ha certo rappresentato uno dei momenti più alti (politicamente parlando) per la città di Alghero.

Il CdQ Fertilia-Arenosu saluta il Sindaco e la Giunta uscente con la quale aveva stabilito un cordiale rapporto di collaborazione e dialogo, soprattutto nell’ultimo periodo, dopo che proprio il Sindaco aveva provveduto ad operare alcuni positivi cambiamenti negli assessorati; contemporaneamente saluta il nuovo Sindaco e i nuovi Consiglieri eletti, nell’attesa che, insediata la Giunta e assegnati gli assessorati, possa avvenire un primo incontro di presentazione.

Come ben noto, malgrado garantisca giustamente la libertà dei singoli Consiglieri nell’esercitare le proprie libertà di pensiero e partecipazione alla vita politica, il CdQ è un’associazione rigorosamente apartitica e svolge la sua funzione di tramite tra la Comunità che rappresenta e l’Amministrazione Comunale, indifferentemente dal colore politico dell’interlocutore.

Dando piena fiducia al Sindaco Raimondo Cacciotto e considerato quel parziale ma evidente aspetto di continuità con la Giunta precedente che traspare dall’osservazione dei risultati elettorali, sarà da subito chiaro che chiederemo con estrema decisione, che tra i primi impegni venga portato a termine il percorso di riconoscimento del Comitato di Quartiere di Fertilia-Arenosu e di quei Comitati che vorranno diventare ufficialmente “interlocutori non occasionali” con l’intera Amministrazione Comunale.

Dal canto nostro inizieremo quanto prima tutto il necessario per vedere realizzati quei progetti di rigenerazione urbana e ambientale, recupero di spazi e strutture per le quali da quasi due anni abbiamo avviato un percorso costruttivo anche con gli assessorati regionali.

Il CdQ propone all’amministrazione entrante, in linea con l’ordinamento degli Enti Locali, l’istituzione di un tavolo permanente nel quale affrontare e sviluppare tutte le tematiche nelle quali Fertilia e l’Arenosu saranno coinvolte, senza alcuna eccezione, al fine di rendere ogni iniziativa e ogni progetto “condiviso e partecipato”, riportando la Comunità al centro dell’interesse dell’Amministrazione, ancor prima degli interessi economici che ne potrebbero derivare.

Nuovamente esprimiamo i nostri migliori auguri al Sindaco Cacciotto e un cordiale saluto al dott. Conoci.”

Per il CdQ Fertilia-Arenosu

Il Presidente

Arch. Luca Rondoni