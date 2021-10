Home Run Challenge: vince la Hebler, workshop sullo sport

TONARA – Si è chiusa anche la seconda giornata del grande evento sportivo Home Run Challenge. Weekend dedicato al sottball femminile, con alcune tra le più grandi campionesse mondiali, tra cui la star della nazionale italiana e atleta olimpica, Fabrizia Marrone. Dopo due giorni intensi di sfide tra le atlete giunte in totale da 10 nazioni diverse, tra cui Stati Uniti e Russia, a conquistare il primo posto del podio è stata Kinsie Hebler, giocatrice degli Usa in forze nella Nuoro Softball. A seguire Mariah Jameson (Svizzera), Iulia Maslova (Russia) e poi l’azzurra Fabrizia Marrone e a chiudere il quintetto finalista l’olandese Sietske Dijvers.

Dopo la due giorni di “corsa” e “battute” nel campo Smeraldo di Nuoro, con la partecipazione del coach della nazionale italiana, in qualità di “lanciatore”, il cubano Julio Andres La Rosa Zequiera, c’è stata la premiazione delle atlete a Tonara. Nella sala convegni dell’Hotel Belvedere gli organizzatori, tra cui il fondatore della Nuoro Softball Totoni Sanna e il presidente Salvo Distefano e il coordinatore dell’evento per il Centro Servizi Sportivi Gianni Sau, hanno premiato le ragazze col tradizionale “Campanaccio d’oro” di Tonara. Intanto nella giornata di oggi (domenica) si chiude la manifestazione col “convegno” sullo sport, con ospiti alcuni protagonisti sardi del settore, tra cui il campione di vela Davide Mulas, il giocatore di calcio del Cagliari Andrea Carboni e l’atleta di Seria A di Softball, l’algherese, Giada Zidda e gli interventi di importanti relatori del mondo dello sport e politici come il Sindaco di Tonara, Sau, il vice-Primo Cittadino di Nuoro Beccu.