Raid vandalico nella Facoltà di Architettura di Alghero

ALGHERO – Ancora un raid vandalico ad Alghero. Nel weekend, durante le ore notturne, è stata presa di mira la biblioteca della Facoltà di Architettura. Alcune persone si sono introdotte all’interno degli spazi nella struttura che insiste nel cuore del centro storico. In particolare pare siano entrate da Piazza Jhuaria e una volta raggiunti gli spazi interni sono state danneggiate alcune parti con il distributore di alimenti e bevande che è stato forzato per cercare di portare via il denaro presente all’interno. Pochi spiccioli che però hanno causato l’azione vandalica che non può che amareggiare il personale e gli studenti della facoltà. Sull’episodio indagano i Carabinieri. Le telecamere presenti, a seguito di un danneggiamento di anni fa, pare non siano funzionanti. Da segnalare che quella zona di Alghero è stata più volte oggetto di azioni vandaliche.