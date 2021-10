“Marchio Pet Friendly, siamo alle comiche”

ALGHERO – “Siamo alle comiche, il sindaco e la sua assessora preferita fanno una pomposa conferenza stampa per annunciare che Alghero avrà il marchio Pet friendly”. Cosi il consigliere comunale di opposizione Pietro Sartore riguardo l’iniziativa annunciata dall’Amministrazione Conoci.

“Le comiche sì, perché invece di dotare la città di spazi adeguati per gli animali da compagnia, di una vera area di sgambamento e dopo aver fatto diventare la spiaggia per cani una discarica per la posidonia e non averla dotata di alcun servizio, loro – oramai una sorta di duo comico – si preoccupano di un marchio che senza nulla intorno diventa una inutile patacca, piuttosto che di rendere Alghero realmente accogliente per un animale da compagnia”

“Come molti algheresi hanno prima di me osservato sui social, sindaco e assessora allo sviluppo economico farebbero, dunque, bene a iniziare a lavorare per dotare Alghero di servizi reali e creare reali possibilità di ospitalità e di allungamento della stagione turistica, piuttosto che perdere tempo a produrre simili ridicoli “pet” propagandistici”