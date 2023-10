Graziano Milia ad Alghero con Fois, area civico-centrista in movimento

ALGHERO – Nuovo appuntamento ad Alghero l’18 ottobre per la presentazione del libro “Non mi giro dall’altra parte- Conversazioni libere in una Sardegna da ripensare e rigenerare” di Graziano Milia, a cura di Ivan Paone (ed. Janus). L’incontro è previsto alle ore 18,00 presso il Convento di San Francesco in via Carlo Alberto 46. Interverrà per i saluti istituzionali il Sindaco della città Mario Conoci. Dialogheranno con l’autore Pietrino Fois e Gianni Garrucciu. Quello di Alghero si inserisce in una serie di incontri che, oltre l’oggetto principale ovvero la presentazione del libro, vede cresce una fronte politico, si potrebbe dire “civico – centrista” che, oltre a vedere bene Milia come candidato alla Regione, si qualifica come area geo-politica da dove poter esprimere le figure per sindaci e altri importanti ruoli, vedi la guida della “Città Metropolitana”.