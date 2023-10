Basket B/F, tre su tre per la Mercede: battuta anche Su Planu

ALGHERO – Tre su tre, anche una buona Su Planu si arrende alla Mercede. Il I quarto inizia con una serie di folate offensive della Mercede, che in pochissimo si porta sul 13-0, però le padrone di casa, guidate da Fois rientrano pian piano fino al 12-22 10mo.

Nel II quarto (16-19 il parziale) regna l’equilibrio , anche se la Mercede, guidata da Murgia Galluccio e Bebbu riesce ad allungare leggermente fino al 28-41 al 20mo.

III quarto (8-12) giocato a bassi ritmi da entrambe le parti, anche per via di una Pysmennyk non in giornata, nonostante tutto le Galluccio e Derekyuvlieva portanti a casa anche il terzo parziale.

Il IV ed ultimo periodo (17-26) vede il rientro in partita di Pysmennyk, 6 per lei nel parziale, mentre le Galluccio continuano a bucare la retina, coadiuvate da Coni Cherchi e Pena, che allo scadere fissa il punteggio finale sul 53-79.

Terza vittoria e percorso netto per la squadra catalana.

<< Abbiamo superato un ostacolo difficile, su Planu ci ha sempre messo in difficoltà, giocano con un ritmo a noi non congeniale, nonostante ciò abbiamo portato a casa i due punti - dichiara Francesco De Rosa- la prossima settimana riposeremo quindi abbiamo un po' di tempo per lavorare e concentrarci anche sui campionati giovanili, che iniziano nel prossimo week end>>.

Finale: 53-79

Parziali: 12-22, 16-19, 8-12, 17-26.

SU PLANU: Pintauro 2, Peretti 12, Piaz, Garau 6, Deiana 4, Fois 14, Lai 2, Murru 2, Muscas, Angius 11.

Coache: Emanuela Peretti

MERCEDE: Pysmennyk 11, F.Galluccio 16, Derekyuvlieva 6, Brembilla 4, Moro, Murgia 6, Cherchi 5, Maugeri, Coni 12, Peana 2, Bebbu 3, D.Galluccio 14.

Coach: Manuela Monticelli