Grande Centro: “Saremo decisivi per la scelta del Presidente”

CAGLIARI – Il grande Centro arriva in Consiglio regionale con il nuovo gruppo consiliare che conta, per ora, 8 consiglieri. Ne fanno parte Antonello Peru (Sardegna al Centro 20Venti), portavoce e capogruppo del Grande Centro, Stefano Schirru (Alleanza Sardegna), Franco Mula (Alleanza Sardegna), Giovanni Satta (Alleanza Sardegna), Pietro Moro (che lascia il gruppo UDC), Franco Stara (Azione), Valerio De Giorgi (anch’egli lascia il gruppo UDC), Dino Cocco (Sardegna al Centro 20Venti). Al Grande Centro ha aderito anche Gian Filippo Sechi che però per ora mantiene l’adesione tecnica al gruppo dell’UDC.

“Al di là dei numeri, comunque fondamentali, vogliamo incidere ancora di più nell’attività consiliare, a cominciare dalla finanziaria, ma saremo anche determinanti nella scelta del candidato Presidente ha detto il portavoce Antonello Peru. La creazione di questo gruppo infatti ha un significato politico importantissimo nella forma e nella sostanza.

Traduce in azione concreta la voce e le esigenze della gente. È una svolta basata sui programmi, sui temi, sul protagonismo dei territori e sull’autonomia decisionale della Sardegna. Prima di chiederci con chi andremo è giusto chiedere chi vuole venire con noi, chi aderisce al nostro programma e al nostro metodo. Prima di parlare di nomi bisogna ritrovarsi sui progetti per la Sardegna e per i sardi. Ogni partito e movimento che fa parte del Grande Centro – conclude Peru – mantiene la sua indipendenza organizzativa e di gestione, compresa la presentazione di liste autonome alle prossime elezioni.”