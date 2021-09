ALGHERO – Passato il mese di agosto riparte l’attività politica. La Lega ritorna in piazza ad Alghero con la raccolta firme per il referendum sulla Giustizia. Un tema molto sentito da tutti gli italiani e che è inserito anche nei dettami dell’Europa per accedere ai fondi del Recovery Fund. Non solo Giustizia, però, nell’intervista col presidente del Consiglio Regionale Michele Pais presente ieri nel centro catalano, ma anche Sanità e ripartenza della Sardegna.