Alghero, Bonus rottamazione tv |video

ALGHERO – Da circa settimana è attivo il Bonus Tv. È il nuovo incentivo per favorire l’acquisto di apparati compatibili con il nuovo standard di trasmissione del digitale terrestre DVB-T2 – HEVC MAIN 10. Il bonus rottamazione TV è un’agevolazione di cui si può beneficiare rottamando contestualmente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018, data di entrata in vigore dello standard di codifica HEVC MAIN 10. Questa misura, infatti, è finalizzata a favorire la sostituzione degli apparecchi televisivi obsoleti attraverso un corretto smaltimento dei rifiuti elettronici, in un’ottica di tutela dell’ambiente. Abbiamo sentito uno dei titolari delle rivendite di Alghero, Enrico Piras di Expert, che ci ha illustrato tale tipo di azione governativa che può essere utile anche per liberarsi di ingombranti rivolgendosi all’Ecocentro di Alghero.