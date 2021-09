Di Gangi fuori dalla Giunta, a giorni il nuovo assessore

ALGHERO – Era già senza deleghe, ora non è più neanche assessore. Quanto era nell’aria da tempo, si è verificato. Non per altro, ma perché le parole del Sindaco, all’indomani del j’accuse contro Andrea Delogu (presidente della Fondazione Alghero e leader di Forza Italia Alghero), erano state piuttosto eloquenti. Marco Di Gangi da oggi non è più un componente della Giunta Conoci. Non è chiaro ora cosa potrà accadere. Certamente è difficile pensare che delle deleghe cosi importanti (Turismo e Cultura) possano restare ancora a lungo senza una copertura (ad oggi sono in capo al Sindaco). Per questo pare molto probabile che ad inizio settimana prossima venga nominato il nuovo assessore sempre in quota Fratelli d’Italia. Partito rappresentato in Consiglio Comunale da Christian Mulas.