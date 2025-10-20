“Giovane accoltellato, Cagliari sempre più violenta”

CAGLIARI – “Un altro episodio di violenza sconvolge Cagliari: un ragazzo minorenne è stato accoltellato nel cuore della Marina, una delle zone più frequentate e simboliche della nostra città. È una tragedia che deve farci riflettere tutti: non possiamo rassegnarci a vedere le nostre strade trasformate in scenari di paura.” Lo dichiara Alessandro Serra, segretario cittadino di Forza Italia. “Dietro questi fatti – prosegue Serra – non c’è solo una lite, ma un vuoto educativo, sociale e di presidio del territorio che va colmato con urgenza. La sicurezza non può essere delegata all’emergenza del momento, ma va costruita con un lavoro costante e condiviso.”

Il segretario di Forza Italia propone una serie di interventi concreti: Rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nei fine settimana, proseguendo l’azione positiva avviata nella zona di piazza del Carmine, e ampliandola ai punti più sensibili della movida; Attivare piani di prevenzione e mediazione sociale nei quartieri più esposti, coinvolgendo scuole, associazioni e famiglie; Promuovere l’educazione civica e il rispetto fin dai banchi di scuola; Sostenere i commercianti e i residenti che chiedono solo di poter vivere e lavorare in sicurezza.

“Non basta indignarsi il giorno dopo – conclude Serra –. Serve una strategia seria e condivisa per la sicurezza urbana e per il futuro dei nostri giovani. Cagliari deve tornare a essere una città dove si vive, non dove si sopravvive alla violenza. La sicurezza è una forma di libertà, e difenderla è un dovere di tutti.