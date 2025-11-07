Giornata di adesioni e incontri per Europa Verde/Avs: ad Alghero Piu con Cacciotto, Selva e Moro

ALGHERO – Giornata importante per “Europa Verde”. Campagna adesioni, con appuntamento dalla mattina a Sassari, e incontro politico nel pomeriggio ad Alghero. “Costruire insieme” questo il titolo dell’incontro politico, targato Avs e Europa Verde ovvero le forze guidate da Angelo Bonelli e Nicola Fratoiannni, che si terrà domani all’oleificio cooperativo di Galboneddu,

Tra i relatori l’assessore regionale e portavoce isolano di Europa Verde, Antonio Piu, poi il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, gli assessori comunali Ornella Piras e Raniero Selva e i consiglieri comunali Beatrice Podda e Giampietro Moro, con la moderazione della componente dell’esecutivo regionale Alessandra Casu.

Non può non saltare agli occhi il fatto che tra i relatori figurino rappresentanti che, ad oggi, non fanno parte nè di Europa Verde nè di Alleanza Verdi e Sinistra. Questo almeno ad horas e a livello ufficiale, ma i rumors sono tanti. Nel frattempo, è evidente, che l’aggregazione Europa Verde / Avs, con a capo l’onorevole Antonio Piu, stia attivando una campagna politica volta a far crescere tali forze di sinistra nell’ottica, anche, della definizione di nuovi assetti nella amministrazioni in cui governano e anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.