ALGHERO – Sabato 7 agosto ad Alghero nello spazio esterno del museo del Corallo ci sarà la presentazione del secondo romanzo di Gianfranco Russino dal titolo “Don Antonio e Vincenzino”. Un libro, introdotto da Guido Sai e Nicola Nieddu, che in un luogo non definito racconta il rapporto tra generazioni e quanto questo possa essere prezioso, anche se ricco di passaggi non facili che però aiutano a crescere. Anche ahi più grandi.